Померла королева-мати Таїланду Сірікіт

У Таїланді у віці 93 років померла королева-матір Сірікіт – вдова покійного короля Бхумібола Адульядета, який правив країною понад 70 років, повідомило Бюро королівського двору.

За даними палацу, Сірікіт перебувала в лікарні з 2019 року через кілька хвороб. 17 жовтня у неї діагностували інфекцію крові, після чого вона померла пізно ввечері.

Для членів королівської родини та двору оголошено річний траур.

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чанвіракун спершу скасував свій візит на саміт АСЕАН у Малайзії через смерть королеви-матері, однак згодом повідомив, що він все-таки візьме участь у церемонії підписання перемир’я з Камбоджею, де очікується присутність президента США Дональда Трампа.

Королева-матір Сірікіт відійшла від публічного життя після інсульту у 2012 році. Для багатьох тайців вона залишиться символом материнської доброчесності та благодійності.



