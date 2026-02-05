США і Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні

США і Росія 5 лютого в Абу-Дабі домовилися відновити військовий діалог на високому рівні, повідомило Європейське командування США після «продуктивного й конструктивного прогресу в досягненні мети президента Дональда Трампа щодо миру в Україні».

Уточнюється, що цей канал зв’язку був зупинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком широкомасштабної війни Росії проти України.

У своїй заяві американські військові зазначили, що метою відновлення механізму було уникнути прорахунків й ескалації з будь-якої сторони.

«Підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності й миру, якого можна досягти лише завдяки силі, і забезпечує засоби для підвищення прозорості й деескалації», – вказано у заяві.

Про рішення щодо відновлення діалогу оголосили після того, як командувач Європейського командування США генерал Алексус Гринкевич провів переговори з високопоставленими російськими й українськими військовими чиновниками в Абу-Дабі.

В Європейському командуванні США заявили, що цей канал зв’язку забезпечить постійний контакт між військовими у той час, як сторони продовжуватимуть працювати над досягненням міцного миру.

«Генерал Гринкевич також має чинні повноваження, як верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, підтримувати військовий діалог із начальником генерального штабу Російської Федерації генералом Валерієм Герасимовим, щоб уникнути прорахунків і забезпечити засоби для запобігання ненавмисній ескалації з будь-якої сторони. Генерал Гринкевич з нетерпінням чекає на початок цього діалогу на високому рівні», – йдеться в повідомленні.

4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) проходив черговий раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії. Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч на найближчий час.

За словами президента, про закінчення війни на переговорах в Абу-Дабі поки не домовилися, але «якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни». Зеленський додав, що переговори, «безумовно, непрості, але «Україна була й буде максимально конструктивною».

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.

«Змістовними і продуктивними» назвав дискусії в тристоронньому форматі секретар РНБО Рустем Умєров.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умеров, голова Офісу президента Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького й Олександра Бевза.



З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам вранці 4 лютого, що позиція Росії на переговорах залишається незмінною, і що вона «абсолютно чітка і добре зрозуміла як Києву, так і американським переговірникам».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.