В Умєрова повідомили про завершення переговорів в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, США і Росії в Абу-Дабі (ОАЕ) 5 лютого завершилися, повідомила керівниця Служби секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Діана Давітян.

Подробиць зустрічі вона не навела, зазначивши, що про це повідомлять пізніше.

Вранці секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів розпочався другий день переговорів за участю делегацій України, США й Росії.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах і подальша синхронізація позицій», – написав Умєров у телеграм-каналі, пообіцявши надати підсумки згодом.

Згодом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що на переговорах у столиці ОАЕ Абу-Дабі делегації Сполучених Штатів, України й Росії домовилися про перший за п'ять місяців обмін полоненими. Він написав у мережі Х, що будуть звільнені 314 людей з обох боків.

«Цього результату було досягнуто завдяки детальним і продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес», – написав американський перемовник.

Увечері 4 лютого український президент Володимир Зеленський інформував, що Україна й Росія «найближчим часом» проведуть обмін військовополоненими.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.

«Змістовними і продуктивними» назвав дискусії в тристоронньому форматі секретар РНБО Рустем Умєров.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умеров, голова Офісу президента Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького й Олександра Бевза.



З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Після масованого удару РФ по Україні президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що «робота переговорної команди буде скорегована відповідним чином».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам вранці 4 лютого, що позиція Росії на переговорах залишається незмінною, і що вона «абсолютно чітка і добре зрозуміла як Києву, так і американським переговірникам».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.