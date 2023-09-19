США запровадили санкції проти компаній РФ, які підозрюють у допомозі Ірану з виробництвом дронів

Влада США додала до санкційного реєстру три російські компанії, які підозрюють у допомозі Ірану з виробництвом ударних безпілотників. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Компанія «Дельта-аеро», науково-виробниче підприємство «Аеросила» і центр «ОДК-стар», що потрапили під санкції, за версією американського відомства, співпрацюють з іранською державною авіабудівною корпорацією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Також, як зазначили у Міністерстві фінансів США, зазначені російські підприємства входять у міжнародну мережу, в якій значаться чотири фірми з Китаю та Туреччини. Ця мережа, на думку відомства, допомагає HESA у фінансуванні виробництва і технічного обслуговування ударних безпілотників і військових літаків.

У червні цього року координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що Росія спільно з Іраном будує в місті Єлабуга в Татарстані завод з виробництва дронів, який може бути відкритий уже 2024 року.

Про те, що в Єлабузі в особливій економічній зоні планується побудувати завод із випуску дронів продуктивністю шість тисяч штук на рік, у лютому писало видання Wall Street Journal.

У липні аналітики з розвідувального управління Міноборони США заявили, що цей завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які «значно більші», ніж ті, які вона могла закупити в Ірану. Коли об’єкт буде завершений, нові дрони можуть мати значний вплив на війну, попередили аналітики.