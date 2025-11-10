ССО повідомляють про новий удар по нафтобазі в Криму

Вночі проти 10 листопада Сили спеціальних операцій завдали чергового удару по нафтобазі російсьекої федеральної державної казенної установи «Гвардійський» в окупованому Криму. Про це командування заявило в понеділок.

Йдеться про нафтобазу, розташовану в селищі Кар’єрне, Сакський район півострова. Військові оприлюднили відео з безпілотника, яке обривається в момент ймовірного ураження.





«Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази. ФГКУ «Гвардійський» є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має важливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії», – додають військові.

Сили спеціальних операцій додають, що продовжують «асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки ураження.

Читайте також: «Не те море, яке ми знали». Як агресія Росії забруднила Чорне море

Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, напередодні ввечері у місцевих телеграм-каналах повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО РФ. Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на підписників повідомляв про такі звуки у Гвардійському (Сімферопольський район), Кар’єрному (Сакський район), над Джанкоєм та Джанкойським районом.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».



