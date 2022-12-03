Зеленський скликав чергове засідання Ставки: говорили про відновлення енергетики та духовну незалежність

У суботу, 3 грудня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – були розглянуті питання відновлення енергооб’єктів, а також заходів із забезпечення духовної незалежності України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За інформацією, учасники сьогоднішнього засідання заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію армії РФ.

«Окремо було проаналізовано темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами», – розповіли в ОП.

Офіс президента додає, що учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.