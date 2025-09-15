Стефанішина розпочала роботу на посаді посла у Вашингтоні

Посолка України у США Ольга Стефанішина 15 вересня повідомила про початок своєї роботи як дипломатичного представника у Вашингтоні.

«Розпочинаючи свою місію як посол України у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу. Сьогодні разом з командою посольства ми вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого й міцного миру», – написала Стефанішина в мережі, нагадавши, що з 2022 року в Україні щодня о 9:00 ранку проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих внаслідок збройної агресії Росії.

Президент України Володимир Зеленський увечері 27 серпня повідомив про призначення колишньої віцепрем’єрки українського уряду Ольги Стефанішиної новим послом України в Сполучених Штатах Америки.

Зеленський подякував Оксані Маркаровій, яка «представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни», назвавши її роботу «дуже складною місією».