Стерненко: голова суду пообіцяв перегляд рішення про запобіжний захід

Голова Шевченківського суду зобов’язався ініціювати перегляд рішення щодо запобіжного заходу в справі громадського активіста Сергія Стерненка. Про це сам активіст повідомив вночі проти 16 червня.
«Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис», – написав активіст у соцмережах.
Він додав, що завтра повідомить точний час засідання, і подякував за підтримку.
Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб.
Під час засідання під будівлею суду тривала акція на підтримку активіста, якого звинувачують у вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Протягом дня між учасниками та поліцейськими сталися сутички, кілька людей були затримані. Правоохоронці застосували силу до деяких учасників акції.
Активіст та його захист заявили, що рішення про запобіжний захід неможливо виконати, адже офіційно Стерненко прописаний на території військової частини в Одесі, де немає права проживати. Фактично він мешкає в Києві.
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Стерненко стверджував, що ані суддя, ані прокурори не роз’яснили, яким чином він має відбувати цілодобовий домашній арешт, якщо не має доступу на територію військової частини. Він також висловив припущення, що сторона обвинувачення зрештою використає невиконання запобіжного заходу як привід вимагати його арешту.
Стерненко та учасники акції на його підтримку не розійшлися після завершення судового засідання, а продовжили акцію спершу в самому суді, після чого рушили до будівлі, де проживає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, потім – до будівлі Офісу президента.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.
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