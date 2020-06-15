Стерненко: голова суду пообіцяв перегляд рішення про запобіжний захід

Голова Шевченківського суду зобов’язався ініціювати перегляд рішення щодо запобіжного заходу в справі громадського активіста Сергія Стерненка. Про це сам активіст повідомив вночі проти 16 червня.

«Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис», – написав активіст у соцмережах.

Він додав, що завтра повідомить точний час засідання, і подякував за підтримку.

Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб.

Під час засідання під будівлею суду тривала акція на підтримку активіста, якого звинувачують у вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Протягом дня між учасниками та поліцейськими сталися сутички, кілька людей були затримані. Правоохоронці застосували силу до деяких учасників акції.

Активіст та його захист заявили, що рішення про запобіжний захід неможливо виконати, адже офіційно Стерненко прописаний на території військової частини в Одесі, де немає права проживати. Фактично він мешкає в Києві.

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Стерненко стверджував, що ані суддя, ані прокурори не роз’яснили, яким чином він має відбувати цілодобовий домашній арешт, якщо не має доступу на територію військової частини. Він також висловив припущення, що сторона обвинувачення зрештою використає невиконання запобіжного заходу як привід вимагати його арешту.

Стерненко та учасники акції на його підтримку не розійшлися після завершення судового засідання, а продовжили акцію спершу в самому суді, після чого рушили до будівлі, де проживає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, потім – до будівлі Офісу президента.