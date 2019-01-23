Суд у Криму заарештував чоловіка, якого ФСБ називає «охоронцем Ленура Іслямова»

Київський районний суд анексованого Сімферополя заарештував місцевого мешканця Едема Кадирова, якого раніше 23 січня затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Згідно з рішенням підконтрольного Росії суду, Кадиров залишиться під вартою на два місяці, тобто до 23 березня. Його підозрюють в «участі у незаконному збройному формуванні».

За версією російського слідства, він вступив до добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана, після чого працював особистим охоронцем голови громадської організації «Аскер» Ленура Іслямова.

Вдень 23 січня ФСБ Росії заявила, що затримала «особистого охоронця» Іслямова. Сам громадський діяч згодом заперечив, що знає Кадирова, і додав, що в Криму немає членів батальйону імені Челебіджіхана.

Також 23 січня стало відомо про обшуки в Сімферополі у батьків представниці громадського формування «Аскер» Евеліни Аріфової і кримчанина Бекіра Абултарова.

У листопаді 2018 року адвокат Іслям Веліляєв заявив, що в анексованому Криму можуть почастішати кримінальні переслідування за участь в «незаконних збройних формуваннях».