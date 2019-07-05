Військові Судану домовилися про розподіл влади з опозицією

Військові Судану 4 липня домовилися з опозицією про створення спільної перехідної ради, яка керуватиме країною щонайменше найближчі три роки. Сторони конфлікту намагалися дійти згоди з кінця квітня, коли армія усунула від влади президента Омара аль-Башира, який правив країною понад 30 років.

Як повідомляє Африканський союз, керувати в раді по черзі будуть військові і цивільні.

Сторони також домовилися створити незалежний технократичний уряд і почати прозоре, незалежне розслідування насильницьких подій останніх тижнів, коли десятки протестувальників були вбиті під час сутичок із силами безпеки.

Досягнення угоди привітали прихильники опозиції, які вийшли на вулиці Хартума після оголошення результатів переговорів, передає Al Jazeera.

Після повалення президента Омара аль-Башира опозиція намагалася домовитися про розподіл влади з військовими. 3 червня в Хартумі солдати відкрили вогонь по протестувальниках біля будівлі Міністерства оборони Судану. Демонстранти вимагали передачі влади цивільному уряду. Загинули десятки людей.

Владна Суданська перехідна військова рада обіцяє повернути країну до цивільного правління після перехідного періоду. Опозиційні сили заявляли, що часові рамки занадто довгі і вимагали негайного переходу до демократичного уряду і цивільного контролю.

Башир керував Суданом з 1989 року перед тим, як у квітні його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.