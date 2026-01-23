Сибіга подякував Австралії за додаткові понад 6 мільйонів доларів на підтримку енергетики України

Міністр закордоннних справ Андрій Сибіга 23 січня подякував уряду Австралії за виділення допомоги українській енергосистемі.

«Я щиро дякую Австралії за додаткові 6,85 мільйона доларів внеску до Фонду підтримки енергетики України», – заявив він.

Дипломат вказав на те, що, попри значну географічну відстань Канберра демонструє «чітке та принципове розуміння характеру війни Росії проти України», а також важливості допомоги Україні у вирішенні спричинених нею викликів, надто в зимовий період.





За словами Сибіги, ця підтримка зміцнює енергетичну стійкість України

Раніше міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг повідомила, що уряд країни виділяє ще 10 мільйонів австралійських доларів (понад 6,8 мільйона доларів США) для Фонду підтримки енергетики України.

Кошти підуть на те, щоб «забезпечити світло, опалення та критично важливі послуги в той час, коли Росія продовжує систематичні атаки на цивільні району та енергетичну інфраструктуру», додала вона.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила 20 січня, що уряд залучає допомогу для енергетики від країн-партнерів після низки атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



