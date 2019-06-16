Синоптики попереджають про грози і дощі на заході й півночі, рятувальники – про підйом рівня води

16 і 17 червня у низці областей України пройдуть грози, попереджає Укргідрометцентр. Зокрема йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Вінницьку, Чернівецьку, Тернопільську, Львівську, Житомирську, Хмельницьку, Київську області.

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій області синоптики прогнозують значні дощі в ніч проти 17 червня. Загалом у західних регіонах подекуди очікуються шквальний вітер швидкістю до 15-20 метрів на секунду та град.

Також Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень води цими днями зокрема на українській ділянці міста Вилкове – на позначці 155-160 сантиметрів над нулем поста. Очікується підтоплення низинних незаселених ділянок міста.

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Крім того, рятувальники прогнозують увечері 16-го та впродовже доби 17 червня появу дощових паводків на Сяні та Дністрі у Львівській області з підйомами рівнів води на 0,2-1,2 метри над рівнями 15 червня.

«В другiй половинi 16 червня та впродовж доби 17 червня на малих водотоках та у верхів’ях річок Закарпатської області, в мiсцях проходження значних дощiв та сильних злив, очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,0 метрів без негативних наслідків. При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв», – попереджають у відомстві.

У травні 2019 року через підтоплення були знеструмлені 150 населених пунктів. На Закарпатті внаслідок паводку у річці потонула дитина.