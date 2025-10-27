Голова МЗС Естонії прибув до Києва і зустрівся із Сибігою

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув із візитом до Києва – про це він повідомив вранці 27 жовтня.

Цахкна повідомив, що почав свій візит до Києва з вшанування пам’яті загиблих українських військових, які «віддали свої життя в протистоянні імперській одержимості кремлівського лідера».





Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також підтвердив, що зустрів Цахкну в столиці України.

«Ми говорили про ситуацію на полі бою, терор Росії проти цивільних і енергетичної інфраструктури, шляхи посилити стійкість України та наростити тиск на Москву», – заявив він.

Він зазначив, що Естонія очолить Нордично-Балтійську вісімку наступного року, і Київ покладає на її головування «високі очікування».

Читайте також: Міністри оборони НАТО обговорюють реалістичність «дронової стіни» для Європи

Сторони також обговорили використання заморожених російських активів, відповідальність за злочин агресії, вступ України до Євросоюзу, відновлення та взаємовигідну співпрацю в рамках механізму SAFE.

Голова МЗС України подякував Естонії за виділення 10 мільйонів євро в рамках ініціативи PURL.



