У Раді відбувається засідання ТСК щодо корупції в оборонному секторі – трансляція

У Верховній Раді 14 березня відбувається засідання Тимчасової слідчої комісії щодо фактів розкрадання у Збройних силах України і підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки.

Запланований розгляд питань щодо розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів зловживань в оборонній сфері. Зокрема, комісія має розглянути можливе отримання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання державних коштів в оборонній сфері.

Комісія проводила засідання і 13 березня.

Напередодні журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили четверту частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.