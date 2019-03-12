ТСК Ради про розкрадання в армії запланувала засідання на 14 березня – Парубій

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради про розкрадання в армії запланувала засідання на 14 березня, заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«Я розмовляв із головою ТСК Іваном Вінником (народний депутат з фракції партії «Блок Петра Порошенка» – ред.). Він повідомив мені, що погоджено з усіма членами комісії, що засідання призначено на четвер 14:15», – сказав Парубій.

Комісія має розглянути можливе отримання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання державних коштів в оборонній сфері.

Напередодні журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили четверту частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємствУкраїни. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.