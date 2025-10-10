Тихий назвав «безумними» звинувачення Орбана про втручання України у внутрішню політику Угорщини

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 10 жовтня прокоментував останні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито діяльність української розвідки в його країні.

Він відповів на питання про це на брифінгу в Києві, зазначивши, що не коментував би цю тему, якби його про це не спитали, «тому що ці звинувачення стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає».

«Ми бачимо антиукраїнську істерію, яка випромінюється з Віктора Орбана, його уряду, його посадовців. Вона не має нічого спільного з реальністю», – заявив Тихий.

За словами речника, Києву «дуже прикро» спостерігати таку тендецію, адже вона шкодить двостороннім відносинам двох держав.

«Потім піде достатньо довгий час, щоб залікувати ці відносини. Ми, до речі, налаштовані, щоб і не погіршувати, і заліковувати», – додав він.

Тихий наголосив, що Україна готова обговорювати проблемні питання з Угорщиною, і переговори про вступ до Європейського Союзу для цього й призначені.

Раніше 10 жовтня Орбан заявив, що українська розвідка нібито співпрацює з опозиційною угорською партією Tisza, щоб впливати на ситуацію в Угорщині. «Українці вже у ваших смартфонах», – написав він у своєму акаунті в X, додавши, що уряд країни «цього так не залишить».

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року.



