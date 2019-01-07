Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Січень 2019, Київ 17:33
Новини | Політика

Тимошенко привітала отримання Православною церквою України томосу

Екс-президент України Віктор Ющенко заявляв, що Тимошенко у часи його перебування на посаді створювала перепони на шляху отримання українською православною церквою автокефалії

Дивитись коментарі

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.

«Те, що офіційне отримання томосу відбулося у Святий вечір – це символ, це знак того, що Господь благословив Україну на перемогу, а українців на гарне та мирне життя. Сьогодні всі українці дякують Господу за те, що допомагає вистояти в боротьбі за віру, правду, Україну. Добро обов‘язково перемагає», – цитує Тимошенко прес-служба «Батьківщини».

Томос автокефалію української православної церкви. Софія Київська, 7 січня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Чим український томос відрізняється від інших?

5 січня колишній президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю телеканалу «Прямий» заявив, що Тимошенко у часи його перебування на посаді створювала перепони на шляху отримання українською православною церквою автокефалії. Лідер «Батьківщини» наразі ці заяви не коментувала.

«Ми маємо відкласти минулі відчуження і ворожнечу» – митрополит Епіфаній
Embed
«Ми маємо відкласти минулі відчуження і ворожнечу» – митрополит Епіфаній

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Порошенко: ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

«333 роки московського ярма нарешті позаду»: реакції на отримання Україною томосу

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG