Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко привітала отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.

«Те, що офіційне отримання томосу відбулося у Святий вечір – це символ, це знак того, що Господь благословив Україну на перемогу, а українців на гарне та мирне життя. Сьогодні всі українці дякують Господу за те, що допомагає вистояти в боротьбі за віру, правду, Україну. Добро обов‘язково перемагає», – цитує Тимошенко прес-служба «Батьківщини».

5 січня колишній президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю телеканалу «Прямий» заявив, що Тимошенко у часи його перебування на посаді створювала перепони на шляху отримання українською православною церквою автокефалії. Лідер «Батьківщини» наразі ці заяви не коментувала.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

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