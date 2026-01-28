Фрагменти тіл належать шести людям – розслідування удару РФ по поїзду на Харківщині

Число загиблих унаслідок удару російських дронів по пасажирському поїзду Барвінкове – Львів, Чоп на Харківщині зросло до шести, випливає з оприлюдненого ввечері 28 січня повідомлення Харківської обласної прокуратури.

«Внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події. Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям», – проінформували в прокуратурі.

Надалі у близьких родичів загиблих візьмуть біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз з метою співставлення з виявленими фрагментами тіл та встановлення осіб загиблих.

За даними прокуратури, 27 січня поблизу села Язикове на Харківщині російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзда, ще одне – у вагон. Виникла пожежа.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.