Дослідження УГСПЛ: у половині справ про воєнні злочини не ведеться досудове розслідування

Юристи Української Гельсінської спілки з прав людини дослідили розслідування воєнних злочинів, скоєних у рамках російської повномасштабної російської агресії – результати презентували в Києві 20 вересня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, як повідомила юристка Центру стратегічних справ УГСПЛ Анна Козьменко, автори дослідження проаналізували 21 кримінальне проваджння, довільно обране з тих, у яких юристи Центру представляють інтереси потерпілих.

«Це справи про вбивства цивільних осіб, руйнування майна, катування, незаконне позбавлення волі та порушення імунітету комбатанта», – уточнила вона.

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Досудове розслідування на момент ознайомлення з матеріалами тривало близько року. Ними займаються переважно органи Служби безпеки України та Національної поліції. Йдеться про різні області, в тому числі Київ та Київщину.

Козьменко вказала на те, що в деяких випадках правоохоронці, а саме – локальні управління СБУ на Закарпатті та в Донецькій і Луганській областях – демонстрували «відмінну комунікацію зі стороною потерпілих». В одній зі справ провели комплекс слідчих дій, одній людині заочно повідомили про підозру.

«Ложка дьогтю – в половині з досліджуваних кримінальних проваджень розслідування не проводилося взагалі, зокрема й стосовно вбивств цивільних осіб. Ми в матеріалах виявили лише заяву про злочин і докази, які були надані стороною потерпілих. У решті випадків комунікація органів досудового розслідування з потерпілими була незадовільна», – констатувала адвокатка.

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Автори дослідження зазначають, що зверталися до правоохоронних органів. Зокрема, представники Нацполіції та Офісу генпрокурора в анонімному опитуванні скаржилися на велике навантаження та брак знань і ресурсів поміж інших чинників, які ускладнюють розслідування. Представники СБУ в анонімному опитуванні участі не брали.

Правоохоронні органи публічно не реагували на дослідження.

За даними Офісу генпрокурора, нині в Україні вже зафіксовано понад 104 000 воєнних злочинів. Їхня кількість зростає щоденно.