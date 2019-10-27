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27 Жовтень 2019, Київ 10:20
Новини | Події

Українські позиції на Донбасі тричі обстріляли від початку доби – штаб 

Як повідомляється, втрат за добу серед українських військових немає

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Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про три обстріли від початку доби станом на сьому ранку 27 жовтня: поблизу Луганського, Новолуганського та Світлодарська на Донеччині.

За цими даними, протягом минулої доби 26 жовтня зафіксовано 21 випадок порушення режиму тиші. Як повідомляє штаб, втрат серед українських військових за цей час немає.

Угруповання «ДНР» у свою чергу заявило про 16 обстрілів їхніх позицій за минулу добу, а представники угруповання «ЛНР» – про один обстріл станом на 27 жовтня. Про постраждалих не повідомляється.

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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