В ОП повідомили про санкції проти суден РФ і військових, відповідальних за удари по Україні

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти російських військових, відповідальних за ракетні удари по території України, і морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії, повідомила пресслужба голови держави 23 травня.

За повідомленням, до першого санкційного пакету увійшло 127 російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі й цивільних об’єктах.

«Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 й аеробалістичних ракет «Кинджал». Зокрема, вони завдавали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року і багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдавав ударів із використанням ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю в березні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що санкції наклали і на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії, які здійснили понад 1100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» і балістичних ракет «Іскандер-М». «Внаслідок цього були атаковані критична й цивільна інфраструктура по всій території України, завданий удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинули 59 людей, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і завданий удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення», – повідомили в Офісі президента.

Другий указ передбачає запровадження санкцій проти 29 цивільних торгових суден, «задіяних у перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ». «Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки й особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу і Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця Україна запровадила санкції проти компаній і осіб із РФ, які забезпечують російський ВПК.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.