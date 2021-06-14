Головне у новинах на ранок: помер хореограф Григорій Чапкіс, в Ізраїлі новий прем’єр, перший матч збірної України на Євро-2020

У Києві у віці 91 року в неділю помер відомий український хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс, збірна України поступилася команді Нідерландів у своєму першому матчі на Євро-2020, в Ізраїлі змінився прем’єр-міністр, вперше за 12 років ним став не Біньямін Нетаньягу. Про це та інше головне в новинах на ранок 14 червня:

Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс

У Києві у віці 91 року у неділю помер відомий український хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс, повідомив у фейсбуці його син Григорій та близькі артиста. За повідомленнями, у Чапкіса з кінця минулого року були проблеми зі здоров’ям.

Євро-2020: збірна України поступилася команді Нідерландів

У неділю, 13 червня, збірна України з футболу провела свій перший матч на Євро-2020. В Амстердамі українці поступилися господарям, збірній Нідерландів, з рахунком 3:2. Українці проведуть ще два матчі у групі: проти Північної Македонії 17 червня та проти Австрії 21 червня.

Лідери країн «Групи семи» зобов’язалися надати мільярд доз вакцин біднішим країнам

Лідери країн, що входять до «Групи семи» зобов’язалися надати один мільярд доз вакцини від COVID-19 біднішим державам, повідомив наприкінці саміту G7 заявив прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. За словами Джонсона, поставки здійснюватимуться як безпосередньо, так і в рамках програми COVAX.

В Україні за добу зафіксовано менш ніж 500 випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 13 червня, в Україні виявили 420 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 32 дитини та 2 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За добу госпіталізовано 464 людину, одужали – 3 328. Померли 13 пацієнтів.

Уряд Ізраїлю очолив Нафталі Беннет, завершивши 12-річне прем’єрство Нетаньягу

Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром. Уряд очолив Нафталі Беннет. 71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня.