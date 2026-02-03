Україна пропонує «чіткий механізм дискваліфікації» в МАГАТЕ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив постійному представництву у Відні подати до Секретаріату Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) пропозиції України щодо внесення змін до статуту організації та поширити їх серед держав-членів. Про це Сибіна написав 3 лютого в соцмережі Х.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, наразі статут МАГАТЕ не передбачає жодних заходів у відповідь, коли держава свідомо підриває умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, але при цьому продовжує повною мірою користуватися керівними правами в межах цієї агенції ООН.

«Україна пропонує чіткий механізм дискваліфікації від участі в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках… Дав доручення нашому постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та поширити їх серед держав-членів», – поінформував міністр.

Минулого тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керівників наглядового органу ООН з ядерної безпеки підтвердив, що систематичні атаки Росії на енергетику України створюють пряму ядерну загрозу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

Водночас російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.