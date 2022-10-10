Щонайменше 4 загиблих і 19 поранених: у Дніпропетровській ОВА озвучили наслідки ранкового обстрілу

Під час російських обстрілів уранці 10 жовтня на Дніпропетровщині загинуло щонайменше четверо осіб і ще 19 зазнали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО. Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування», – зазначив він.

За словами Резніченка, унаслідок обстрілів одному із районів Кривого Рогу зникло світло.

«На зараз без електроенергії понад 80 000 людей. Енергетики уже стали до роботи», – додав він.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. У ДСНС повідомили, що через російські атаки загинули загинули п'ять людей, ще 47 поранені.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».