«Укренерго» на неділю анонсує скорочення обсягів відключення світла

Заходи обмеження енергоспоживання діятимуть у більшості регіонів України протягом усієї доби 16 листопада, повідомляє оператор «Укренерго».

Компанія нагадує, що обмеження запроваджують унаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зокрема, графіки погодинних відключень для споживачів діятимуть обсягом від однієї до трьох із половиною черг.

Також протягом усієї доби діятиме обмеження потужності для промислових споживачів.

Читайте також: «Укренерго»: війська РФ завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях

Оператор закликає споживати електроенергію ощадливо, коли вона є за графіком.

Обсяги відключень протягом останніх кількох днів становили від 2 до 4 черг.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.