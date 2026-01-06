«Укренерго»: 7 січня у більшості областей діятимуть графіки вимкнення світла

У середу, 7 січня, в більшості регіонів України для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а для промислових – обмеження потужності, йдеться у повідомленні оператора енергосистеми «Укренерго».

Як повідомляє у телеграмі пресслужба компанії, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

В «Укренерго» нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



