«Укренерго»: через нічні удари Росії знеструмлені споживачі в семи областях

Російські війська атакували дронами енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, повідомив оператор енергосистеми «Укренерго» 12 січня.

«Внаслідок цього та через бойові дії у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» нагадує, що по всій Україні тривають заходи обмеження споживання внаслідок попередніх російських атаки. Також у кількох регіонах тривають аварійні відключення через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

За спостереженнями компанії, споживання електроенергії залишається високим – на ранок 12 січня його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня, в п’ятницю.

Компанія нагадує про потребу в ощадливому енергоспоживанні і просить використовувати енергоємні прилади вночі, після 23 години.

Також, додає оператор, через складні погодні умови – ожеледь і сильні снігопади – на ранок повністю або частково були знеструмлені 260 населених пунктів у Київській, Закарпатській, Чернігівській і Дніпропетровській областях. Бригади обленерго ведуть аварійно-відновлювальні роботи на лініях.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що найскладнішою після ударів по енергетиці залишається ситуція в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини.





Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня 2025 року російські військові від початку того року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



