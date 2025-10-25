«Укренерго» на завтра послаблює заходи обмеження споживання електрики

Оператор енергосистеми «Укренерго» заявляє, що завтра, 26 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, але вони послаблені порівняно з попередніми днями.

Як повідомляє пресслужба компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 09:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1 черги.

Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти з 09:00 до 22:00.

В «Укренерго» нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджені графіки погодинних відключень.