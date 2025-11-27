Доступність посилання

«Укренерго» повідомила обсяги обмежень енергопостачання на завтра

Ілюстраційне фото. Касирка супермаркету в Лозовій, Харківщина, під час відключень світла, жовтень 2025 року
Ілюстраційне фото. Касирка супермаркету в Лозовій, Харківщина, під час відключень світла, жовтень 2025 року

Заходи обмеження споживання електроенергії триватимуть в усіх регіонах України протягом доби 28 листопада, повідомляє компанія «Укренерго» увечері в четвер.

Оператор нагадує, що обмеження запроваджують внаслідок попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетики.

Графіки погодинних відключень діятимуть обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Також протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Укренерго» зазначає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, і просить споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являєтся.

Раніше сьогодні оператор повідомляв про екстрені відключення електроенергії в трьох областях.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.


