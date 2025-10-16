Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укренерго» застосувало аварійні відключення світла в усіх регіонах України

Також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляє «Укренерго».

За даними компанії, також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а завтра, 17 жовтня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості з 07:00 до 22:00

На Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень, додають в «Укренерго».

Раніше сьогодні повідомлялось, що в частині областей України були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.

Як у Києві готуються до можливих блекаутів: опитування
