В «Укренерго» повідомили, якими завтра будуть обсяги відключень світла

Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електрики, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».



За повідомленням, для населення графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг діятимуть з 00:00 до 23:59, в такий же час для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.



В «Укренерго» нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Оператор зафіксував вісім масованих повітряних атак РФ на енергосистему з початку року.

Сьогодні по всій Україні діють заходи обмеження споживання обсягом від 2,5 до 4 черг.

Читайте також: В «Укренерго» розповіли, скільки часу треба для покращення ситуації зі світлом після останньої атаки РФ

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



