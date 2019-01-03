В УПЦ (МП) заявили про «стресовий стан» митрополита, який перейшов у ПЦУ

В Українській православній церкві, що перебуває в єдності з Московським патріархатом, заявили 3 січня, що сприймають судовий позов митрополита Вінницького і Барського Симеона про поновлення на посаді як намір повернутися до УПЦ (МП).

«Із розумінням сприймаємо стресовий стан та духовну дезорієнтацію митрополита Симеона, після переходу із незалежної та самокерованої Української Православної Церкви до Церкви, що не тільки повністю підпорядкована Константинопольському Патріархату, а й такою що є його частиною навіть без права називатись «українською», – ідеться в заяві УПЦ (МП).

«У випадку якщо митрополит Симеон вважає себе кліриком новоствореної «Православної Церкви України», то його поновлення в УПЦ можливе через покаяння. У випадку, якщо митрополит Симеон вважає себе кліриком Константинопольського Патріархату, то його поновлення можливе за наявності відпускної грамоти та згоди Патріарха Варфоломія про повернення його до складу Української Православної Церкви», – заявили в юридичному відділі релігійної організації.

Сам митрополит Симеон пояснював на сайті Вінницької єпархії ПЦУ, що «після рішення Синоду Вселенського Патріархату від 11 жовтня Синод УПЦ втратив свою легітимність, а тому його подальші рішення не мають канонічної сили».

«Чому я пішов до суду? Тому що указ, підписаний митрополитом Онуфрієм, можна трактувати як покарання за ухилення від моїх обов’язків. Крім цього, поставлені під сумнів мої людські якості, такі як порядність і честь. Я – не розкольник і не дозволю себе так іменувати! Моя позовна заява – це крок захисту людської гідності та честі», – вказав митрополит Симеон.

17 грудня стало відомо, що митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Вінницької єпархії з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України.

Того ж дня УПЦ (МП) заявила про звільнення і «заборону в служінні» тим своїм митрополитам, які брали участь в Об’єднавчому соборі: митрополиту Вінницькому і Барському Симеону (в миру Володимиру Шостацькому) і митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському Олександру (Драбинко).

Раніше прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ заявила, що парафії храмів трьох сіл Вінницької області повідомили про рішення перейти до новоствореної Православної української церкви.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

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