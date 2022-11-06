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Бійці ЗСУ завдали 18 ударів по позиціям армії РФ, збили три безпілотники – Генштаб

Самохідна гаубиця ЗСУ «Акація» веде вогонь по армії РФ на Донбасі, жовтень 2022 року

Воїни ЗСУ завдали 18 ударів по позиціях російських окупантів. Армія РФ активно використовує безпілотники для ведення повітряної розвідки, йдеться в зведенні Генерального штабу ввечері 6 листопада.

«Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників на окремих напрямках. Так, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – зазначили українські військові.

Від початку доби 6 листопада армія РФ завдала трьох ракетних та трьох авіаційних ударів, здійснила більш ніж п’ять обстрілів із РСЗВ, уточнили в Генштабі.

«Ворожих атак зазнали райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей», – додали військові.

Відомо, що авіація Сил оборони завдала 18 ударів по позиціям армії РФ. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони російських військ. Підрозділи української ППО також збили три дрони.

«Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили два пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів окупантів», – підсумували в Генштабі.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).

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