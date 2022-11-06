Бійці ЗСУ завдали 18 ударів по позиціям армії РФ, збили три безпілотники – Генштаб

Воїни ЗСУ завдали 18 ударів по позиціях російських окупантів. Армія РФ активно використовує безпілотники для ведення повітряної розвідки, йдеться в зведенні Генерального штабу ввечері 6 листопада.

«Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників на окремих напрямках. Так, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – зазначили українські військові.

Від початку доби 6 листопада армія РФ завдала трьох ракетних та трьох авіаційних ударів, здійснила більш ніж п’ять обстрілів із РСЗВ, уточнили в Генштабі.

«Ворожих атак зазнали райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей», – додали військові.

Відомо, що авіація Сил оборони завдала 18 ударів по позиціям армії РФ. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони російських військ. Підрозділи української ППО також збили три дрони.

«Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили два пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів окупантів», – підсумували в Генштабі.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).