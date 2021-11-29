Український військовий поранений на Донбасі – пресцентр ООС

Один український військовий поранений 29 листопада на Донбасі внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїну надано домедичну допомогу й евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Від початку доби, за даними пресцентру ООС, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували в районі Світлодарська, Старогнатівки, Новоолександрівки, Станиці Луганської, Старого Айдару, Новолуганського, велися вони з автоматичних станкових гранатометів, із ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів з артилерії калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» даних про обстріли цієї доби не наводить, в угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.