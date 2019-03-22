Один військовий загинув, троє поранені через обстріли на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув, ще троє були поранені внаслідок обстрілів на Донбасі протягом доби 21 березня і від початку доби 22 березня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, минулої доби підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Минулої доби обстрілів зазнали позиції українських військових біля таких населених пунктів: Широкине, Авдіївка, Хутір Вільний, Золоте-4, Південне, Кримське, Станиця Луганська.

Від початку нової доби підтримувані Росією бойовики обстріляли опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-1 із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляють військові.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.