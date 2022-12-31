За добу армія РФ втратила 710 військових, три танки та гелікоптер – дані Генштабу ЗСУ

Російські втрати за попередню добу склали близько 710 військових, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 31 грудня.

Відтак командування оцінює загальні втрати російської армії від 24 лютого в близько 105 960 людей.

Крім того, за даними штабу ЗСУ, Росія втратила:

танків – 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6075 (+16) од,

артилерійських систем – 2016 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засобів ППО – 213 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),

крилатих ракет – 711 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ – 4707 (+24) од,

спеціальної техніки – 180 (+0).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.