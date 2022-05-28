Генштаб повідомляє про 30 тисяч загиблих військових РФ

Росія впродовж минулої доби втратила у масштабній війні проти України 250 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільших втрат російські війська 27 травня зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямках, повідомили в українському командуванні.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 травня Росія втратила:

близько 30 000 своїх військових,

1330 (+8 за добу) танків,

3258 (+12) бойових броньованих машин,

628 (+5) артилерійських систем,

203 (+2) РСЗВ,

93 засоби ППО,

207 (+1) літаків,

174 (+4) гелікоптери,

503 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

116 (+1) крилатих ракет,

13 кораблів /катерів,

2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

48 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, додали в Генштабі ЗСУ.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.