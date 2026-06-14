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Новини | Суспільство

Голова Запоріжжя повідомив про загиблу й поранених через удар російського дрона

Ілюстраційне фото. Автомобіль, знищений російською атакою в Запорізькій області, січень 2026 року
Ілюстраційне фото. Автомобіль, знищений російською атакою в Запорізькій області, січень 2026 року

Російські війська атакували FPV-дроном автомобіль у Запорізькому районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 14 червня.

За його даними, одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень у селі Біленьке.

«Внаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік», – заявив Федоров.


Раніше обласна влада задокументувала трьох поранених внаслідок ударів російських дронів по автомобілях у Кушугумі в Запорізькому районі.

Протягом попередньої доби, за даними ОВА, через російську агресію загинув один житель Запорізької області, ще троє були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Плачуть, хто їде і хто залишається під обстрілами РФ: евакуація з Новомиколаївки на Запоріжжі
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Плачуть, хто їде і хто залишається під обстрілами РФ: евакуація з Новомиколаївки на Запоріжжі
відео Радіо Свобода

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