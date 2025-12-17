Федоров: війська РФ атакують Запоріжжя, є влучання у багатоповерхівку

Російські війська атакують Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Про постраждалих він наразі не повідомляє.

Згодом Федоров додав, що війська РФ також атакували один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються.

Повітряна тривога триває. Місцева влада закликала перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Минулої доби, за даними ОВА, через російські атаки у Запоріжжі були поранені шість людей.

Читайте також: Повітряні сили: ЗСУ вночі знешкодили 37 БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.