Частина сайтів, серед яких ChatGPT та Х, працювали з перебоями – через збій у Cloudfare

Через імовірний збій у роботі сервісу Cloudflare з перебоями працювали або й зовсім не відкривалися багато популярних сайтів в інтернеті. Проблеми мала соцмережа X, заснований на штучному інтелекті чатів ChatGPT, музичний сервіс Spotify, найбільший онлайн-магазин Amazon та інші. Не відкривалися сайти засобів інформації з різних країн, зокрема й «Української правди».

За даними Downdetector, проблеми фіксувалися у користувачів у всьому світі. У Cloudflare заявили, що працюють над відновленням сервісу.

Станом на 14:30 за Києвом частина сайтів відновила нормальну роботу, але мережа Х так само працює з перебоями.

Cloudflare – це набір служб для підтримки доступності та безпеки сайтів. Йдеться, зокрема, про захист від DDoS-атак і доступ до серверів DNS. За різними оцінками, послугами Cloudfare користуються до 20% усіх сайтів в інтернеті.