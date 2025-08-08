Зеленський провів переговори із президентом ПАР, який контакував з російською стороною

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, який поділився деталями своєї розмови з російською стороною.

За словами Зеленського, у нього з Рамафосою відбулася «дружня, відверта розмова про те, як досягти реального миру та зупинити вбивства».

«Поінформував про свої контакти цими днями з президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу», – написав він у телеграмі.

Зеленський наголосив, що позиція України абсолютно чітка – шлях до миру має розпочатися з припинення вогню.

«Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру», – додав президент.

Офіс Рамафоси подробиць цієї розмови не повідомляють.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

6 серпня після зустрічі спецпосланця президента США з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським та низкою європейських політиків. Український президент 6 та 7 серпня провів низку переговорів, зокрема, з європейськими лідерами.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.



