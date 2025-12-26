Європа не залишиться осторонь переговорів із Трампом – Зеленський

Європейські лідери навряд чи фізично зможуть бути присутніми на зустрічі президентів України та США 28 грудня у Флориді, але перебувають на постійному зв’язку під час обговорення теми мирного врегулювання російсько-української війни. Про це 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, сказав президент України Володимир Зеленський.

«Поки ми говоримо з вами, мені пишуть і дзвонять європейські лідери. Я буду на постійному зв’язку з ними. Ми би хотіли, щоб європейці були (учасниками переговорів із президентом США Дональдом Трампом – ред.)… Я не впевнений, що саме зараз, за одну добу, ми всі можемо зібратися офлайн, але, я думаю, як мінімум ми підключимося онлайн, і будуть на контакті наші партнери. Ми з ними в постійному контакті, до речі. І безумовно, коли ми говоримо про весь цей шлях – там багато документів, багато речей залежать від позицій Європи. Якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти, де будуть не тільки Україна та Америка, але буде представлена і Європа», – відзначив глава української держави.

Раніше цього ж дня президент підтвердив, що 28 грудня проведе у США зустріч із американським лідером, де обговорить широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні.

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.