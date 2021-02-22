Зеленський обіцяє «новий серйозний аеропорт» для Донецької та Луганської областей

Відкриття Маріупольського аеропорту наразі небезпечне, але розглядається можливість будівництва нового летовища на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого.

«Ми могли б відкрити Маріупольський аеропорт, відновити його, оновити, але сьогодні ми говоримо про те, що, в принципі, військові кажуть нам, що це небезпечно», – сказав президент у відповідь на питання про авіасполучення для жителів вільних частин Донецької та Луганської областей.

Він додав, що питання летовища на Донбасі розглядається разом зі ще одним – Ужгородським аеропортом, розвиток якого ускладнений через розташування поруч зі словацьким кордоном. Зеленський запевнив, що і на Закарпатті, і на Донбасі планують будувати нові об’єкти.

«На Донбасі, між Луганською і Донецькою областю також будуть зараз знаходити точку, і цього року ми почнемо проєктування нового аеропорту в будь-якому випадку, нового сейрозного аеропорту для цих двох областей», – сказав президент Зеленський.

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Він уточнив, що йдеться саме про аеропорт для цивільної авіації.

Аеропорт у Маріуполі припинив приймати та відправляти рейси з початком бойових дій на Донбасі в 2014 році. З червня 2014 року він закритий для пасажирів з міркувань безпеки.