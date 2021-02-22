Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 лютого 2021, Київ 12:23
Новини | Політика

Зеленський обіцяє «новий серйозний аеропорт» для Донецької та Луганської областей

Зеленський запевнив, що і на Закарпатті, і на Донбасі планують будувати нові летовища

Відкриття Маріупольського аеропорту наразі небезпечне, але розглядається можливість будівництва нового летовища на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого.

«Ми могли б відкрити Маріупольський аеропорт, відновити його, оновити, але сьогодні ми говоримо про те, що, в принципі, військові кажуть нам, що це небезпечно», – сказав президент у відповідь на питання про авіасполучення для жителів вільних частин Донецької та Луганської областей.

Українські спецслужбовці на даху Міжнародного аеропорту Маріуполя під візиту туди тодішнього президента України Петра Порошенка, вересень 2014 року
Українські спецслужбовці на даху Міжнародного аеропорту Маріуполя під візиту туди тодішнього президента України Петра Порошенка, вересень 2014 року

Він додав, що питання летовища на Донбасі розглядається разом зі ще одним – Ужгородським аеропортом, розвиток якого ускладнений через розташування поруч зі словацьким кордоном. Зеленський запевнив, що і на Закарпатті, і на Донбасі планують будувати нові об’єкти.

«На Донбасі, між Луганською і Донецькою областю також будуть зараз знаходити точку, і цього року ми почнемо проєктування нового аеропорту в будь-якому випадку, нового сейрозного аеропорту для цих двох областей», – сказав президент Зеленський.

Читайте також: Криклій: уряд затвердив будівництво нового аеропорту на Закарпатті

Він уточнив, що йдеться саме про аеропорт для цивільної авіації.

Аеропорт у Маріуполі припинив приймати та відправляти рейси з початком бойових дій на Донбасі в 2014 році. З червня 2014 року він закритий для пасажирів з міркувань безпеки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG