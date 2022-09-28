ОП: Зеленський провів розмови з генсекретарем ООН і чотирма світовими лідерами «на тлі тиску й шантажу з боку Кремля»

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня провів телефонні розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, а також із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністрами Великої Британії і Канади Ліз Трасс і Джастіном Трюдо та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоган.

Розмови відбулися «на тлі безпрецедентного тиску і шантажу з боку Кремля», зокрема проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України з метою їх анексії, повідомила пресслужба президента.

Розмовляючи з Ґутеррішем, Зеленський висловив подяку «за незмінну відданість територіальній цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів». «Свідченням цього є чітка позиція щодо невизнання Організацією Об’єднаних Націй псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України, як грубого порушення основоположних цілей і принципів Статуту ООН, висловлена від імені генсекретаря його заступницею з політичних питань Розмарі Ді Карло на скликаному Україною 27 вересня засіданні Ради безпеки ООН», – йдеться в повідомленні.

У розмовах із лідерами Британії, Німеччини, Канади і Туреччини також йшлося про «незаконне проведення псевдореферендумів» на окупованих територіях України і реакцію світу на це.

«Визнання Росією цих псевдореферендумів, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити», – сказав Зеленський під час розмови з Шольцем.

Він додав, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого пакету санкцій, який «має бути набагато потужнішим».

Пізніше, під час вечірнього звернення, Зеленський повідомив, що обговорив підготовку нових санкцій із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У розмові з Трасс Зеленський наголосив, що ці псевдореферендуми, проведені Росією, «є нікчемними і не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено».

Президент у розмові з головою уряду Канади наголосив, що Україна очікує «максимально жорсткої реакції» від міжнародних партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією.

Під час розмов він також подякував за оборонну підтримку України на тлі повномасштабної російської агресії, а також «за суттєву макрофінансову допомогу», зокрема ту, що запланована на 2023 рік.

«Фіктивні референдуми, які Путін провів на незаконно окупованих територіях України, – нікчемні. Вони є незаконними, згідно з міжнародним правом. Німеччина ніколи не визнає фіктивних результатів. Запевнив сьогодні в цьому президента Зеленського у телефонній розмові», – написав у твітері канцлер Німеччини.

Прем’єрка Британії заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен зазнати поразки».

«Поговорила з президентом Зеленським, щоб підкреслити непохитну підтримку Британії на тлі фіктивних референдумів Росії, які ми ніколи не визнаємо. Я подякувала йому за допомогу у звільненні 5 британських громадян і обговорила шляхи захисту українських поставок газу», – заявила Ліз Трасс.

«Президент Ердоган наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, додавши, що Туреччина готова надавати всебічну підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів», – зазначила пресслужба президента Туреччини за підсумками розмови двох лідерів.

Трюдо ж заявив у твітері, що Канада ніколи не визнає російські псевдореферендуми і продовжуватиме надавати народу України військову, гуманітарну і фінансову допомогу. «Наша підтримка залишається непохитною», – наголосив він.

Пресслужба ООН про розмову Ґутерріша і Зеленського не інформувала.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України.

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Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають ці заходи фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.