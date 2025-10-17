Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

На ганку Білого дому Трамп зустрів Зеленського. З журналістами вони не спілкувалися.



За даними медіа, зустріч відбудеться не в Овальному кабінеті, лідери планують провести робочий обід у залі Кабінету міністрів.



Як очікується, під час зустрічі буде обговорюватися можливе постачання Україні ракет «Томагавк».

За день до зустрічі з Зеленським президент США Дональд Трамп заявив,що ракети «Томагавк» також потрібні США.

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Перед цим, 2 жовтня, Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



