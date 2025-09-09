ЗСУ відбили 64 російських атаки на Покровському напрямку за добу – командування

Протягом попередньої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 вересня.

Зокрема, командування звітує про ураження Силами оборони п’яти російських пунктів управління та однієї артилерійської системи.

Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках напередодні відбулося 11 бойових зіткнень, на Південно-Слобожанському – п’ять. Сили оборони відбивали дев’ять російських штурмів на Куп’янському напрямку – в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.





На Лиманському напрямку армія РФ 14 разів намагалася просунутися вперед у районах Колодязів, Новомихайлівки, Глущенкового, Торського, а також у бік Шандриголового.

Бойові дії тривали також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Штаб повідомляє також про відбиття 51 російського штурму на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки російських загарбників у бік Антонівського мосту.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



