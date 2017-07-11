НАБУ закликає Раду підтримати подання щодо депутатів Розенблата і Полякова

Національне антикорупційне бюро України закликає Верховну Раду підтримати подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

«З огляду на масштаб викритих зловживань та суспільний резонанс «бурштинової справи», НАБУ наполягає на тому, аби Верховна Рада не лише дозволила кримінальне переслідування Борислава Розенблата і Максима Полякова, а й надала згоду на їхнє затримання та арешт», – йдеться у заяві бюро.

Максим Поляков з фракції «Народний фронт» і Борислав Розенблат, якого виключили з фракції «Блок Петра Порошенка» є фігурантами так званої «бурштинової справи».

21 червня генпрокурор генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Минулого тижня регламентний комітет розглядав подання ГПУ щодо Полякова і Розенблата. 6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання, 7 липня комітет визнав обґрунтованим, законним і мотивованим подання ГПУ щодо Розенблат.

Як пояснив депутат від фракції «Народний фронт», виконувач обов’язків голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник, відмінність між рішеннями щодо подань стосовно Розенблата і Полякова обумовлена якістю доказової бази. Натомість у НАБУ, яке розслідує так звану «бурштинову справу» подання щодо Полякова і Розенблата були підготовлені на підставі тих самих матеріалів та доказів.