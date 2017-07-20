Чи є нові факти у справі про вбивство Павла Шеремета? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Про що Лукашенко буде домовлятися Києві з Порошенком? Чи є нові факти у справі про вбивство Павла Шеремета? Дніпро стає токсичним: за що мститься природа?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи на Крим.Реалії Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, політичний оглядач порталу TUT.BY Артем Шрайбман і колишній посол України в Білорусі (2007–2010) Ігор Ліховий; радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко і заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа» Світлана Остапа; доктор географічних наук Віктор Вишневський і голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Трансляція акції до річниці вбивства Павла Шеремета «РікБезПавла»:

20 липня о восьмій ранку в роковини загибелі журналіста Павла Шеремета на перетині вулиць Хмельницького і Франка в Києві вшанують його пам’ять. Учасники акції ходою пройдуть до будівлі СБУ, адміністрації президента і Міністерства внутрішніх справ і вимагатимуть розслідувати вбивство журналіста.