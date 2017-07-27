Постраждалих від вибуху в Києві розмістили у студмістечку університету Шевченка

В одному із гуртожитків Київського університету імені Тараса Шевченка розмістили 36 людей, які через вибух у будинку в Голосіївському районі столиці залишилися без даху над головою. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці вишу.

«Поки йдеться про місячний термін перебування людей в університетському гуртожитку, але наразі не відомо, чи зможуть постраждалі повернутися до домівок у заплановані терміни», – зазначають в університеті.

За оприлюдненою інформацією, зараз збирають речі для постраждалих від вибуху: електрочайники, їжу, побутову хімію, одноразовий посуд.

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляла, що після вибуху, який стався 26 липня в 9-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, рятувальники евакуювали 34 людини.

Як повідомляло Радіо Свобода, внаслідок вибуху загинула жінка. Поліція Києва почала провадження через вибух за статтею щодо порушення вимог пожежної безпеки, повідомляє відділ комунікації відомства.

Газорозподільна компанія «Київгаз» заявила, що наразі розглядають три ймовірні версії причин вибуху: сторонній газовий балон, вибухівка або спроба самогубства.