Закон про Конституційний суд набув чинності

Закон про «Конституційний суд України» набув чинності 3 серпня 2017 року, документ був опублікований 2 серпня у виданні «Голос України».

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

13 липня Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в цілому закон «Про Конституційний суд України», ухвалений у рамках судової реформи, розпочатої в червні 2016 року. При цьому депутати розглядали понад 500 поправок до законопроекту. Після ухвалення цього закону у той же день в Раді був зареєстрований проект постанови про його скасування через «процедурні порушення» під час розгляду. Втім вже наступного дня Верховна Рада пішла на канікули.

31 липня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Конституційний суд України», У Адміністрації президента зазначили, що президент вважає новаційними дві позиції закону – прозорий конкурсний відбір кандидатів до Конституційного суду та можливість будь-кого подати скаргу до КС.